Яворовский районный суд Львовской области признал солдата Анатолия виновным и назначил ему шесть лет в тюрьме.

Мобилизация в Украине продолжается и не все готовы к службе. Часть украинцев избегает мобилизации или сбегает с места военной службе. Да, солдат Анатолий из Закарпатья скрылся с места военной службы. Он получил от суда суровое наказание.

В судебном реестре был обнародован приговор Яворивского районного суда Львовской области. Известно, что июле 2024 года Анатолия, уроженца Закарпатской области, в августе 2023 года зачислили в состав одной из воинских частей и назначили на должность стрелка пулеметного отделения.

Призванный во время мобилизации солдат в сентябре 2023 года самовольно покинул территорию палаточного городка и скрывался, проводя время по своему усмотрению. В конце мая 2024 Анатолий сам пришел в отделение полиции во Львовской области. сделай хороший рерайт этого

Обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором. При заключении соглашения было учтено, что Анатолий В. в 2022 году был судим за кражу в Закарпатье – ему назначили ограничение свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Суд назначил обвиняемому шесть лет тюрьмы: пять лет за побег из воинской части и год за неотбытое наказание за кражу. Приговор еще можно оспорить.

Напомним о схожем случае. Луцкий горрайонный суд вынес приговор мобилизованному солдату Александру за самовольное уход из воинской части. Обвиняемый без ведома руководства дважды ездил домой, где проводил время по своему усмотрению. Ему назначили наказание – пять лет лишения свободы.

Источник: zaxid.net.

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