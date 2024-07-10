О таком "собеседовании" рассказала в социальной сети киевлянка Нино, которая решила попробовать себя в новой должности.

В Киеве возник скандал, связанный с метрополитеном, когда сотрудники подземки, которые ищут женщин на должность машинисток поездов, намекают во время личных встреч с кандидатами, что женщины не подходят для такой работы.

О таком "собеседовании" рассказала в социальной сети киевлянка Нино, которая решила попробовать себя в должности машинистки.

Она рассказала о высокомерном отношении инструктора метрополитена и заявила о сексизме.

Это отношение очевидно разочаровывает кандидаток, поскольку само предприятие жалуется на нехватку работников, а при встрече инструктор отказывается рассматривать женщин на должность машинисток и смеется над их желанием помогать стране во время войны. Скандал обсуждается в соцсетях, что, как говорится, свидетельствует о наличии проблемы.

"По завершению экскурсии мы в кабинете начальника прослушали лекцию, о том почему он не планирует брать женщин на работу и о том, что мужчин мобилизуют, некому работать. Это как-то умещается в одной голове и ничего не щелкает", - написала женщина .

Как выяснили журналисты, разговор между Нино и инструктором метрополитена действительно имел место. В подземке говорят, что сейчас в метрополитене идет набор курсов машинистов. В ответ на ситуацию с Нино в метрополитене признают, что это случай простого человеческого фактора.

"Только появился пост женщины, как сразу была организована встреча, в которой принимали участие не только представители депо, о котором упоминала Нино, но и представители других депо. Мы провели совместную встречу и проработали со специалистами, которые занимаются набором кадров для метрополитена, чтобы Подобных ситуаций, которая произошла с Нино, в будущем не возникало.

Источник: ТСН.

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