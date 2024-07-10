Украинцам объяснили, в каких случаях они могут получить штраф за покупку лекарства в любой аптеке.

В Украине некоторые медицинские средства запрещено продавать и покупать без специального лекарственного рецепта. За нарушение этого требования предусмотрен штраф. Об этом говорится в статье 42 Кодекса об административных правонарушениях.

Некоторые лекарства в Украине можно купить только по рецепту. Среди них:

Обезболивающие и жаропонижающие:

Ношпа и спазмолгон в ампулах.

Анальгин в больших упаковках (100 таблеток) и в ампулах.

Нимесил и его аналоги.

Лекарство против кашля:

Все кодеинсодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола, используемого для ингаляций.

Большинство других препаратов для ингаляций, в частности, Беродуал.

Лекарство против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний:

Препараты для понижения давления, такие как Каптоприл, Каптопресс, Бисопролол, можно приобрести только по рецепту.

Мочегонные препараты, включая Фуросемид и Диакарб, также требуют рецепт.

Капли Корвалол и Валокордин доступны без рецепта только в небольших флаконах. Флаконы объемом 50 мл и более продаются по рецепту.

Препараты для разжижения крови, такие как Магникор и Кардиомагнил (в упаковках от 100 таблеток), можно купить только по рецепту.

Антигистаминные (противоаллергические) препараты:

Супрастин в ампулах продается только по рецепту.

Гормональные препараты:

Все гормональные препараты требуют рецепта.

Гормональные контрацептивы, в том числе комбинированные оральные контрацептивы (КОК) и препарат экстренной контрацепции Постинор, продаются только по рецепту.

Кремы и мази на гормональной основе, такие как Момедерм, также нуждаются в рецепте, тогда как Фенистил остается в свободном доступе.

Лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы, такие как L-тироксин и Эутирокс, можно приобрести только по рецепту.

Этиловый спирт

От 100 граммов спирта – только по рецепту.

Отпуск лекарств в аптеках без рецепта в запрещенных законодательством случаях предусматривает следующие штрафы:

от 850 до 1 700 гривен (50-100 тысяч рублей).

за повторное нарушение в течение года штраф составляет от 1700 до 3400 гривен (100-200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Продажа лекарств в аптеках, включая электронную розничную торговлю, или их доставка лицам, не достигшим 14-летнего возраста, карается штрафом:

от 3 400 до 5 100 гривен (200-300 тысяч рублей).

Если нарушение повторяется в течение года, размер штрафа увеличивается до:

от 5 100 до 6 800 гривен (300-400 тысяч рублей).

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