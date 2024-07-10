В Украине некоторые медицинские средства запрещено продавать и покупать без специального лекарственного рецепта. За нарушение этого требования предусмотрен штраф. Об этом говорится в статье 42 Кодекса об административных правонарушениях.
Некоторые лекарства в Украине можно купить только по рецепту. Среди них:
Обезболивающие и жаропонижающие:
- Ношпа и спазмолгон в ампулах.
- Анальгин в больших упаковках (100 таблеток) и в ампулах.
- Нимесил и его аналоги.
Лекарство против кашля:
- Все кодеинсодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола, используемого для ингаляций.
- Большинство других препаратов для ингаляций, в частности, Беродуал.
Лекарство против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний:
- Препараты для понижения давления, такие как Каптоприл, Каптопресс, Бисопролол, можно приобрести только по рецепту.
- Мочегонные препараты, включая Фуросемид и Диакарб, также требуют рецепт.
- Капли Корвалол и Валокордин доступны без рецепта только в небольших флаконах. Флаконы объемом 50 мл и более продаются по рецепту.
- Препараты для разжижения крови, такие как Магникор и Кардиомагнил (в упаковках от 100 таблеток), можно купить только по рецепту.
Антигистаминные (противоаллергические) препараты:
- Супрастин в ампулах продается только по рецепту.
Гормональные препараты:
- Все гормональные препараты требуют рецепта.
- Гормональные контрацептивы, в том числе комбинированные оральные контрацептивы (КОК) и препарат экстренной контрацепции Постинор, продаются только по рецепту.
- Кремы и мази на гормональной основе, такие как Момедерм, также нуждаются в рецепте, тогда как Фенистил остается в свободном доступе.
- Лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы, такие как L-тироксин и Эутирокс, можно приобрести только по рецепту.
Этиловый спирт
- От 100 граммов спирта – только по рецепту.
Отпуск лекарств в аптеках без рецепта в запрещенных законодательством случаях предусматривает следующие штрафы:
- от 850 до 1 700 гривен (50-100 тысяч рублей).
- за повторное нарушение в течение года штраф составляет от 1700 до 3400 гривен (100-200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).
Продажа лекарств в аптеках, включая электронную розничную торговлю, или их доставка лицам, не достигшим 14-летнего возраста, карается штрафом:
- от 3 400 до 5 100 гривен (200-300 тысяч рублей).
Если нарушение повторяется в течение года, размер штрафа увеличивается до:
- от 5 100 до 6 800 гривен (300-400 тысяч рублей).
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