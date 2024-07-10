Подрядчика будут судить по завладению более 650 тысяч гривен бюджетных средств во время ремонта школы. Подробности дела сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Расследование выявило, что обвиняемый выполнял подрядные работы по капитальному ремонту и термомодернизации здания школы в поселке Немешаево. Зная, что работы на объекте не выполнены в полном объеме и не соответствуют проектно-сметной документации, подрядчик составил и передал заказчику поддельные отчетные документы.

После расследования установлено, что неправомерно перечислено более 650 тысяч гривен на счет предприятия. Вырученные средства гендиректор использовал в интересах предприятия, за что он обвиняется.

По просьбе прокуратуры был применен арест к имуществу обвиняемого и наложен запрет на распоряжение средствами предприятия.

Проведение досудебного расследования осуществлялось следователями Бучанского райуправления Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Ювенальные прокуроры Бучанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора частного предприятия по фактам завладения средствами местного бюджета, служебного подлога, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.1). 1 ст.

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