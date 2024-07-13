Кроме работника бюро судмедэкспертизы, в состав банды входил ИТ-специалист, получивший несанкционированный доступ к банковским приложениям.

СБУ и Нацполиция задержали в Днепре лиц, угонявших деньги с банковских счетов погибших воинов ВСУ. Подробности вопиющего дела сообщили в пресс-службе СБУ.

По документам дела, преступная группа отобрала все сбережения военных, чьи тела были доставлены для судебно-медицинской экспертизы в Днепр. Для исполнения преступления злоумышленники привлекли сотрудника областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Он воровал личные вещи погибших военных на территории морга.

Среди украденных предметов были платежные карты и мобильные телефоны, номера которых были зарегистрированы в интернет-банкинге. С помощью этих устройств злоумышленники получали доступ к банковским приложениям и переводили деньги на свои счета.

В результате этого метода злоумышленники также оформляли онлайн-кредиты, которые затем снимались в ближайших банкоматах.

Мошенники пытались провести операции как можно скорее, пока финансовые учреждения не получили уведомления о смерти настоящих владельцев банковских счетов. Таким образом, злоумышленники завладели почти 1,5 миллионами гривен, которые принадлежали погибшим защитникам Украины.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех пятерых участников этой схемы, которые, по данным следствия, действовали в рамках преступной группировки.

Кроме работника бюро судмедэкспертизы, в состав банды входил ИТ-специалист, получивший несанкционированный доступ к банковским приложениям павших воинов, а также рецидивист, уже имевший судимость.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты фигурантов, а также карты, личные вещи и форма погибших военнослужащих. Злоумышленники находятся под стражей и могут получить до 8 лет лишения свободы.

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