"Укрэнерго отменило запланированный "день без отключений" для всех областей Украины с 9 по 24 июля. Это решение связано с критическим дефицитом мощности в энергосистеме и увеличенным потреблением электроэнергии из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмена запланированного графика измерений привела к тому, что во всех областях не будет произведено измерение фактического уровня потребления электроэнергии в течение двух недель, как было изначально запланировано. Это повлияло на возможность скорректировать распределение электроэнергии, необходимое для подготовки к отопительному сезону.

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Основной причиной отмены стало значительное увеличение потребления электроэнергии, вызванное повышенной температурой, что сделало проведение измерений невозможным без угрозы стабильности системы. Летний сезон обычно сопровождается увеличенным использованием кондиционеров и вентиляторов, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

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Ожидается, что до конца июля часть генерационных мощностей будет выведена из ремонтов, что позволит значительно смягчить графики отключений. Это будет способствовать облегчению ситуации с электроснабжением. В августе ситуация еще больше улучшится благодаря завершению плановых ремонтов энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий, что снизит нагрузку на энергосистему."

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