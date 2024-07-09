Российские силы активно наступают с целью продвижения к Покровску, однако острой ситуация остается на двух направлениях.

В последние недели ситуация на Торецком направлении значительно осложнилась. Враг ведет активные наступательные действия, сопровождающиеся постоянными обстрелами Торецка и близлежащих населенных пунктов, что приводит к гибели мирных жителей.



Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов рассказад детальнее о ситуации на передовой.

В районе Торецка продолжается эвакуация гражданского населения.

"Российские войска атакуют с двух направлений – в сторону Зализного, Пивничного и Дружбы, а также с юга в направлении Юрьевки и Нью-Йорка. Им удалось почти полностью захватить Юрьевку и проникнуть на южные окраины Нью-Йорка." - делится эксперт.

Еще одно сложное направление – Покровское. Здесь российские силы активно наступают с целью продвижения к Покровску. Силы обороны прилагают все усилия, чтобы не допустить выход врага на трассу Покровск – Константиновка, расстояние до которой от линии соприкосновения составляет более шести километров.

"Однако россияне не ограничиваются этим и атакуют на других участках. Например, на прошлой неделе враг сосредоточил свои усилия на участке Лозоватское – Новопокровское" - заметил Жданов.

По его словам, особенно острая ситуация наблюдается в районах сел Евгеновка и Новопокровское, где российские силы продвигаются в сторону Желанного.

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