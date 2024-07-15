В Одессе врачи подделывали диагнозы о психических заболеваниях, чтобы помочь уклоняющимся.

Правоохранители раскрыли схему, в которой 44-летний заведующий отделением Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, врач-ординатор, зарабатывали на призывниках. Они обеспечивали клиентам фальшивые диагнозы психических заболеваний за немалое вознаграждение, за что теперь могут попасть за решетку.

Прессслужба ГУНП в Одесской области предоставила детали схемы: врачи фальсифицировали диагнозы у призывников, выдавая справки о стационарном лечении. За такую ​​справку, подписанную врачом-ординатором, "клиент" платил 1000 долларов. Общая сумма, получаемая мошенниками из одного призывника, составляла около 165 тысяч гривен. Правоохранители задержали врачей при получении первой части взятки.

Во время обысков в служебных кабинетах и ​​по месту жительства медиков изъяли:

1 000 долларов, полученные за "услуги"

служебную документацию

флешноситель

мобильные телефоны

черновые записи

Кроме того, было изъято около 49 тысяч долларов, 500 тысяч гривен, более 1100 евро и несколько фунтов. Правоохранители выясняют законность происхождения этих средств в ходе следствия.

Отцу и сыну предъявлено подозрение во взяточничестве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до десяти лет заключения. Суд временно отстранил их от занимаемых должностей. В дальнейшем правоохранители будут устанавливать количество "пациентов", воспользовавшихся незаконными услугами.

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