Правоохранители раскрыли схему, в которой 44-летний заведующий отделением Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, врач-ординатор, зарабатывали на призывниках. Они обеспечивали клиентам фальшивые диагнозы психических заболеваний за немалое вознаграждение, за что теперь могут попасть за решетку.
Прессслужба ГУНП в Одесской области предоставила детали схемы: врачи фальсифицировали диагнозы у призывников, выдавая справки о стационарном лечении. За такую справку, подписанную врачом-ординатором, "клиент" платил 1000 долларов. Общая сумма, получаемая мошенниками из одного призывника, составляла около 165 тысяч гривен. Правоохранители задержали врачей при получении первой части взятки.
Во время обысков в служебных кабинетах и по месту жительства медиков изъяли:
- 1 000 долларов, полученные за "услуги"
- служебную документацию
- флешноситель
- мобильные телефоны
- черновые записи
Кроме того, было изъято около 49 тысяч долларов, 500 тысяч гривен, более 1100 евро и несколько фунтов. Правоохранители выясняют законность происхождения этих средств в ходе следствия.
Отцу и сыну предъявлено подозрение во взяточничестве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до десяти лет заключения. Суд временно отстранил их от занимаемых должностей. В дальнейшем правоохранители будут устанавливать количество "пациентов", воспользовавшихся незаконными услугами.
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