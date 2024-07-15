Приготовить знаменитый салат «Цезарь» вкусно можно и в домашних условиях, и для этого пригодится рецепт, которым поделилась победительница «Мастер Шеф».

По словам фудблогера и победительницы проекта «Мастер Шеф» Валерии Матрохиной, главное в приготовлении салата «Цезарь» – это соус.

И для этого нужны такие ингредиенты: филе анчоуса – 6 шт, небольшой зубчик чеснока – 1 шт, большие яичные желтки – 2 шт, лимонный сок – 2 ст л, дижонская горчица – 1 ч л без горки, оливковое масло – 2 стл, растительное масло – 100 мл, мелко натертый пармезан – 3 ст л, свежемолотый черный перец, соль.

«Это база», – говорит Матрохина о соусе к салату «Цезарь».

Вкусный рецепт салата "Цезарь".

Для основы салата понадобятся листья салата Ромен, чиабата или любой хлеб на закваске/дрожжах, оливковое масло – 3 ст. л., соль и перец.

Из хлеба следует сделать крутоны, то есть гренки.

«Чем отличаются крутоны от сухарей. Крутоны – это, когда мягко внутри и хрустящие снаружи. То есть, не сухое внутри», - объяснила разницу Матрохина.

Вкусный рецепт салата "Цезарь".

Для этого победительница порезала хлеб на кубики, добавила масло, специи и поставила в духовку запекаться.

Далее необходимо сделать заправку в салат «Цезарь».

Листья салата необходимо порвать и выложить на тарелку, добавить гренки, соус и сыр пармезан, порезанный слайсами.

Вкусный рецепт салата "Цезарь".

Напомним, по одной из версий, изобретателем салата является американский кулинар итальянского происхождения Цезарь Кардини – мексиканский ресторатор начала XX века.

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