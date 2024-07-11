Он успел получить от мужчины 30 тыс. гривен за информацию, предоставленную в течение нескольких месяцев, начиная с апреля 2024 года.

Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ и внутренней безопасностью Госпогранслужбы сообщили о подозрении правоохранителю из Сумской области. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Сообщается, что он за деньги передавал информацию с ограниченным доступом пограничникам.

В феврале 2024 года мужчина предложил местному жителю помощь в беспрепятственной перевозке автомобилем в пределах приграничного района, когда тот пытался вывезти свои вещи из зоны боевых действий в безопасное место. Правоохранитель обещал предоставить информацию о размещении военных подразделений, блокпостов Вооруженных Сил и паролях для беспрепятственного проезда.

Фигурант также угрожал, что в случае отказа лично будет препятствовать гражданину в передвижении по приграничным районам.

Он успел получить от мужчины 30 тыс. гривен за информацию, предоставленную в течение нескольких месяцев, начиная с апреля 2024 года.

Правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством, и в распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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