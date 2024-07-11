Отмечается, что опросы, на которые хотят потратить 2 миллиона, будут проводить на всей территории Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выделило более 1,7 миллиона гривен на проведение стандартного опроса уровня коррупции в Украине. Тендер размещен в электронной системе публичных закупок "ProZorro". Украинцы в сети активно обсуждают эту новость.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало объявление о закупке 18 июня 2024 года. Стоимость закупки составила 1740700 гривен. Согласно условиям, опрос должен проводиться на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зон боевых действий, в течение не более 45 календарных дней, начиная с 15 сентября 2024 года.

НАПК 4 июля 2024 выбрала победителя тендера, которым стала компания ООО "ИНФО САПИЕНС", которая предложила стоимость услуг в размере 1 736 766 гривен. Эта компания единственная, что подала предложение на этом тендере.

В комментариях украинцы выражают возмущение из-за этого тендера: "Даже здесь коррупция...", "Чуваки пилят бабло на ровном месте", "Жесть...одни матушки только приходят в голову", "Давай я проведу опрос за такие бабки. Они людей за ишаков должны", "Повесить того, кто сделал этот тендер", "Конечно. Коррупция на коррупции, и коррупцией погоняет".

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