Икра из баклажанов – легкая, свежая и очень вкусная летняя закуска, и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как ее приготовить.

Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами проверенным рецептом одесской икры из баклажанов.

Рецепт очень простой и не нуждается в точной граммовке. Для приготовления одесской икры из баклажанов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

баклажаны – 3 средних (или 2 больших)

перец болгарский – 3-4 шт.

помидоры – 2 шт.

чеснок – 3 зуб.

лук – 0,5 шт.

побольше зелени (петрушка, кинза, зеленый лук)

ароматное подсолнечное масло

В баклажанах делаем по несколько проколов вилкой, удаляем плодоножку и запекаем на большом огне. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делает это либо на гриле, либо на сухой чугунной сковороде – обжаривает баклажаны со всех сторон, чтобы кожура аж горела и дала копченый вкус.

Помидоры и болгарский перец судья "Мастер Шеф" Ярославский также обжигает на огне, чтобы с них легко сходила кожура.

Когда баклажаны, томаты и перец немного остынут, чистим их от кожуры и мелко нарезаем. Добавляем мелко нарезанный чеснок, лук и побольше зелени. Нарезанный лук "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дополнительно немного сбрызгивает бальзамическим белым или яблочным уксусом.

В конце добавляем соль, растительное масло, перемешиваем – и баклажанная икра готова. Лучше всего подавать ее сразу, потому что за несколько дней в холодильнике она теряет вкус.

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