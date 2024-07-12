Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами проверенным рецептом одесской икры из баклажанов.
Рецепт очень простой и не нуждается в точной граммовке. Для приготовления одесской икры из баклажанов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:
- баклажаны – 3 средних (или 2 больших)
- перец болгарский – 3-4 шт.
- помидоры – 2 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- лук – 0,5 шт.
- побольше зелени (петрушка, кинза, зеленый лук)
- ароматное подсолнечное масло
В баклажанах делаем по несколько проколов вилкой, удаляем плодоножку и запекаем на большом огне. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делает это либо на гриле, либо на сухой чугунной сковороде – обжаривает баклажаны со всех сторон, чтобы кожура аж горела и дала копченый вкус.
Помидоры и болгарский перец судья "Мастер Шеф" Ярославский также обжигает на огне, чтобы с них легко сходила кожура.
Когда баклажаны, томаты и перец немного остынут, чистим их от кожуры и мелко нарезаем. Добавляем мелко нарезанный чеснок, лук и побольше зелени. Нарезанный лук "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дополнительно немного сбрызгивает бальзамическим белым или яблочным уксусом.
В конце добавляем соль, растительное масло, перемешиваем – и баклажанная икра готова. Лучше всего подавать ее сразу, потому что за несколько дней в холодильнике она теряет вкус.
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