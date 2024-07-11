Во Львове рассматривали дело двух военных, незаконно скопировавших и распространивших конфиденциальную информацию. Лычаковский районный суд насадил штраф обоим мужчинам и потребовал от них уплатить судебный сбор.

Военный незаконно скопировал и переслал боевое распоряжение, в котором были указаны населенные пункты для выполнения задач, необходимое количество техники и персонала. Этот документ он передал солдату своей роты, что привело к утечке секретной информации. Муж признал свою вину, но не явился на заседание суда.

В то же время журналисты обнаружили в судебном реестре еще одно постановление относительно другого военного, обвиненного в незаконном копировании боевого распоряжения во время исполнения служебных обязанностей.

Отметили, что, возможно, речь идет об одном и том же деле. Обвиняемый признал свою вину в совершении административного правонарушения и также не явился на заседание суда.

Известно, что секретная информация была уничтожена сразу после выявления факта нарушений. По данным суда, дела нарушителей рассматривали отдельно, но обоим назначили одинаковое наказание - штраф в размере 170 гривен и уплата судебного сбора 605 гривен.

Напомним, что в Закарпатье пограничники раскрыли дело в отношении жителей Одесской и Полтавской областей, которые злоупотребляли средствами, собранными на лечение тяжелобольных детей. Кроме этого, в телефоне одного из мужчин обнаружили переписку, где он выражал похвалу россии.

Источник: Zaxid.net

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