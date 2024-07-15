Украинцам рассказали, где можно найти вакансию, за которую предлагают 50 тысяч гривен и возможность бронирования.

В Украине многие могут получить бронирование от мобилизации, обычно работая на предприятиях, важных для экономики и обороноспособности страны.

Однако не только в этих сферах предоставляют бронь – немало вакансий с этой "опцией" также в сфере обслуживания, где работодатели предлагают высокую зарплату.

Вакансии с бронированием в сфере обслуживания Сейчас на сайте work.ua более 570 актуальных вакансий с бронированием в сфере обслуживания. Среди наиболее оплачиваемых позиций:

Региональный менеджер кафе OKKO – зарплата 50 000 грн (планирование для устойчивого развития и бесперебойной работы кафе, повышение доходности заведения, выполнение бюджетных планов);

Курьер с собственным грузовым авто (3,5 т, гидроборт) в компанию "Новая почта" – зарплата 50 000 грн (адресная доставка или забор посылок клиентов, оформление сопроводительных документов, поддержка авто в надлежащем техническом состоянии);

Монтажник кондиционеров – зарплата 45 000 грн (монтажные работы, подключение и тестирование кондиционеров, диагностика и устранение неисправностей);

Повар в ресторан сети магазинов "Сільпо" – зарплата от 27 000 до 46 000 грн (требования: опыт работы поваром от 1 года, соответствующее образование).

Есть и вакансии с более низкой оплатой, но также с возможностью бронирования от мобилизации. К примеру, "Новая почта" предлагает зарплату 3 500 грн уборщикам помещений.

Источник: 5692

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