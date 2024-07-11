В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российского военного разведывательного управления (ГРУ), который следил за движением военных колонн Вооруженных сил Украины и передавал полученную информацию через чат-боты российских вооруженных сил. Злоумышленником оказался помощник машиниста в локомотивном депо регионального филиала Укрзализныци.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ.

Работник 78-го разведывательного центра главного управления генерального штаба вооруженных сил россии вербовал помощника машиниста в локомотивном депо регионального филиала Укрзализныци. Этот работник собирал информацию о маршрутах железнодорожных эшелонов, которые перевозили тяжелые вооружения и боеприпасы украинских Вооруженных Сил на передовую. Используя свой доступ в кабину локомотива, предатель следил за направлениями движения военных колонн.

Полученные им данные разведки собирались использовать оккупанты для подготовки ракетных и дроновых ударов против железнодорожной инфраструктуры региона. Эти действия были направлены на перекрытие поставок вооружения и боеприпасов для украинских защитников.

Однако специальная служба контрразведки Службы безопасности Украины помешала планам врага и задержала лицо, пытавшееся передать свой отчет агрессору. Также установлено, что этот изменник отслеживал местоположения фортификационных сооружений и укрепрайонов защитников Харькова.

По выводам следствия, железнодорожник являлся активным пользователем прокремлевских Telegram-каналов, где он выражал свои антиукраинские взгляды.

Во время проведения обысков в железнодорожном вагоне, где работал предатель, а также в его местности, были изъяты мобильные телефоны и сим-карты с материалами, подтверждающими его преступную деятельность. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье 111 части 2 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, а ему грозит наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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