Прогнозируется рост потребительских цен в 2024 году, а прогнозируемая средняя зарплата в 2024 году снизится.

Экономика Украины значительно пострадала в результате начала полномасштабной войны. Сейчас ситуация в этой сфере улучшилась. Министерство экономики исправило свои прогнозы по изменению уровня заработной платы на этот год. Прогнозируемый рост потребительских цен также будет пересмотрен.

Согласно новым прогнозам, ожидается такой рост потребительских цен: В среднем за весь год они повысятся на 5,4%. С декабря одного года по декабрь следующего года цены вырастут на 7,9%.

Согласно прогнозам на текущий год, правительство ожидало, что среднее значение инфляции составит 8,5% за весь год. С декабря по декабрь это значение должно составить 9,7%.

В предыдущем прогнозе ожидалось, что средняя зарплата достигнет 21 809 гривен. Однако новые данные свидетельствуют о том, что этот показатель может быть меньше и составит около 20 581 гривен.

Интересно, что в предыдущем прогнозе реальный рост зарплаты оценивался в 8,5%. В нынешнем прогнозе это значение скорректировано до 12%. Этот рост объясняется корректировкой инфляционных ожиданий.

Напомним, что возможность работать из дома становится все популярнее в Украине, и на это есть веские причины. Работники больше не тратят время и деньги на дорогу в офис, имеют доступ к более широкому кругу работодателей, могут работать не только в своем городе, но и по всей стране и даже в мире. Кроме того, некоторые позиции позволяют зарабатывать значительные суммы, например в Одессе – 30 000 грн и более.

Источник: Минэкономики.

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