Чтобы документировать выполнение этой задачи врагу, она записала свои действия на камеру мобильного телефона во время подготовки и совершения преступления.

СБУ и Нацполиция задержали приспешницу россии, которая подожгла авто спецназовца Нацгвардии и готовила диверсии против ТЦК. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Совместно с Национальной полицией, Служба безопасности Украины задержала женщину, которая поджигала объекты в Кировоградской области по заказу иностранного разведывательного управления.

По данным контрразведки СБУ, этот человек пытался поджечь служебный пикап инструктора подразделения "Омега" Национальной гвардии. Она использовала легковоспламеняющийся разжигатель, уже заранее отслеживая место парковки автомобиля украинского военнослужащего.

После согласия с оккупантами, женщина, действовавшая на их стороне, во время комендантского часа подошла к автомобилю Национальной гвардии и подожгла его.

Чтобы документировать выполнение этой задачи врагу, она записала свои действия на камеру мобильного телефона во время подготовки и совершения преступления. Использовать видеозаписи планировалось агрессором для проведения специальных информационных операций с целью дискредитации существования антиукраинского подполья в Кировоградской области.

Контрразведчики СБУ задержали фигурантку по горячим следам, в течение суток, когда она совершила преступление. Как установило расследование, следующей ее задачей был поджог здания местного ТЦК с применением коктейля Молотова.

Задержанной оказалась 28-летняя жительница Александрии. Она привлекла внимание агрессора по активности в Телеграмм-каналах, где искала возможности для легкого заработка. За свои действия ей обещали "денежное вознаграждение", размер которого зависел от размера пожара.

Во время обысков у нее был изъят мобильный телефон с поличным, а также составляющие для самодельной зажигательной смеси и одежда, в которой она совершала поджог. В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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