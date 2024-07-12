Мать погибшего военного Ильи Чернилевского, Ольга, заявила о боли за своего сына и других военных, погибших в составе 110-й бригады ВСУ.

В одной из боевых бригад ВСУ возникла новая ситуация конфликта. Матери погибших военных утверждают, что в 110-й бригаде отношение к людям недостойно, называя его "как к одноразовому ресурсу". Об этом сообщила Ольга Чернилевская, мать погибшего воина Ильи Чернилевского.

Сын женщины, украинский поэт, певец, композитор, переводчик, актер дубляжа Илья Чернилевский погиб 7 мая 2022 возле села Каменка Покровского района Донецкой области, защищая Украину от российских окупантов.

Мать погибшего военного Ильи Чернилевского, Ольга, заявила о боли за своего сына и других военных, погибших в составе 110-й бригады ВСУ. Она выразила убеждение, что руководство бригады не обеспечило должной поддержки своим бойцам, расстрелянным 7 мая 2022 года.

"Награждение комбрига Чумака Золотой звездой – плевок на их могилы и подтверждение мнения: чем больше уничтожены люди, тем выше награда будут командиры. Отношение к людям как к одноразовому ресурсу – этим славится 110-я", – говорит мать воина.

Кроме того, Ольга Чернилевская приводит рассказ еще одной из тысяч несчастных матерей: "Мой сын ранен, контужен оказался в госпитале. Телефона нет, цифры он не помнит, все путается. Вспомнил только фамилию матери, то есть моя, и жена одного раненого, большая ей благодарность, нашла меня из-за социальных сетей. А из бригады никто ничего не сообщал. которое никому не нужно".

Женщина выразила надежду, что, возможно, руководство бригады увидит ее слова и вспомнит, что каждый военный там тоже сын или дочь, кого ждут и переживают так же, как и сотни других матерей их подчиненных.

Джерело: ТСН.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.