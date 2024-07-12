Автор кулинарного блога рассказала, это ароматное и сочное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола.

Попробуйте приготовить это невероятно вкусное куриное филе с овощами, оно подойдет и на обед и на семейный ужин. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

2 куриных филе

1 небольшой баклажан

1 помидор

1 болгарский перец

Специи к курице

Маринад:

200 г сметаны

100 г майонеза

1 ст. л. горчицы

1 небольшая луковица

Сушеная зелень

Соль

50 г моцареллы

Приготовление:

В миске соедините сметану, майонез, измельченный лук, горчицу, соль, специи и сушеную зелень. Тщательно перемешайте. На куриных филе сделайте надрезы.

Поместите куриное филе в маринад, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 3-4 часа для маринования. Нарежьте баклажан, помидор и болгарский перец на небольшие кусочки.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выньте куриное филе из маринада и выложите на три слоя фольги.

В каждый надрез куриного филе вставьте кусочки нарезанных овощей. Сформируйте из филе с помощью фольги "челноки".

Поместите филе в духовку и запекайте в течение 25 минут. Выньте куриное филе из духовки, присыпьте натертой моцареллой и запекайте еще 5 минут.

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