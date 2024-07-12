Попробуйте приготовить это невероятно вкусное куриное филе с овощами, оно подойдет и на обед и на семейный ужин. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 1 небольшой баклажан
- 1 помидор
- 1 болгарский перец
- Специи к курице
Маринад:
- 200 г сметаны
- 100 г майонеза
- 1 ст. л. горчицы
- 1 небольшая луковица
- Сушеная зелень
- Соль
- 50 г моцареллы
Приготовление:
В миске соедините сметану, майонез, измельченный лук, горчицу, соль, специи и сушеную зелень. Тщательно перемешайте. На куриных филе сделайте надрезы.
Поместите куриное филе в маринад, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 3-4 часа для маринования. Нарежьте баклажан, помидор и болгарский перец на небольшие кусочки.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выньте куриное филе из маринада и выложите на три слоя фольги.
В каждый надрез куриного филе вставьте кусочки нарезанных овощей. Сформируйте из филе с помощью фольги "челноки".
Поместите филе в духовку и запекайте в течение 25 минут. Выньте куриное филе из духовки, присыпьте натертой моцареллой и запекайте еще 5 минут.
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