Украинцы имеют право на пособие до 3 тыс. грн.

Некоторые украинцы, которые вынуждены были эвакуироваться в более безопасные регионы из-за полномасштабной войны, могут получить государственную материальную помощь при условии выполнения определенных требований.

Этот вопрос отражен в сообщении "Юридического советчика для ВПЛ".

Согласно постановлению правительства № 1195 от 21 октября 2022 года, материальная помощь оказывается гражданам, эвакуируемым из населенных пунктов, находящихся в зонах военных/боевых действий или потенциально опасных зонах. Речь идет о централизованной эвакуации на поезде или автобусах. Необходимо выполнить следующие требования:

граждане не получали пособия за счет средств других международных организаций;

они не получали ранее материальную помощь, предусмотренную для эвакуированного гражданского населения.

Как получить денежную помощь

Чтобы получить материальную помощь при эвакуации, нужно:

Сборный пункт эвакуации в день эвакуации должен предоставить информацию о фактически эвакуированных гражданах. После проверки данных АО "Укрпочта" или АО "Укрзализныця" выплатят денежную помощь. Денежные средства можно получить в приемном пункте эвакуации.

Размеры финансовой помощи

В 2024 году размер материальной помощи составляет:

3 тысячи гривен - для лиц с инвалидностью и детей;

2 тысячи гривен – для других лиц.

Финансовую помощь при эвакуации можно получить только один раз. В случае обстоятельств, мешающих выплате материальной помощи (например, отсутствие электроэнергии или возможности предоставления е-услуг), выплата будет перечислена в течение пяти дней после устранения этих обстоятельств.

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