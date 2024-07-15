Некоторые украинцы, которые вынуждены были эвакуироваться в более безопасные регионы из-за полномасштабной войны, могут получить государственную материальную помощь при условии выполнения определенных требований.
Этот вопрос отражен в сообщении "Юридического советчика для ВПЛ".
Согласно постановлению правительства № 1195 от 21 октября 2022 года, материальная помощь оказывается гражданам, эвакуируемым из населенных пунктов, находящихся в зонах военных/боевых действий или потенциально опасных зонах. Речь идет о централизованной эвакуации на поезде или автобусах. Необходимо выполнить следующие требования:
- граждане не получали пособия за счет средств других международных организаций;
- они не получали ранее материальную помощь, предусмотренную для эвакуированного гражданского населения.
Как получить денежную помощь
Чтобы получить материальную помощь при эвакуации, нужно:
- Сборный пункт эвакуации в день эвакуации должен предоставить информацию о фактически эвакуированных гражданах.
- После проверки данных АО "Укрпочта" или АО "Укрзализныця" выплатят денежную помощь. Денежные средства можно получить в приемном пункте эвакуации.
Размеры финансовой помощи
В 2024 году размер материальной помощи составляет:
- 3 тысячи гривен - для лиц с инвалидностью и детей;
- 2 тысячи гривен – для других лиц.
Финансовую помощь при эвакуации можно получить только один раз. В случае обстоятельств, мешающих выплате материальной помощи (например, отсутствие электроэнергии или возможности предоставления е-услуг), выплата будет перечислена в течение пяти дней после устранения этих обстоятельств.
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