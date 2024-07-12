Он был признан годным к военной службе и получил повестку на 20 февраля - однако в военном комиссариате не явились.

В Украине за уклонение от мобилизации осудили мужчину, который год не мог получить заключение медкомиссии. Он круглогодично проходил медосмотр, на который был направлен в ТЦК. Детали обнародовали в приговоре Володарско-Волынского районного суда Житомирской области.

В скамье подсудимых оказался человек, родом из села Кропивня. Он воспитывает несовершеннолетнего ребенка и работает трактористом. По данным следствия, он признан годным к военной службе и получил повестку на 20 февраля. Однако в военном комиссариате не явился.

На суде мужчина частично признал свою вину. Он рассказал, что получал повестки еще с начала 2023 года и с февраля того же года начал проходить военно-врачебную комиссию в поселке Хорошев. Однако завершить медицинское освидетельствование у него было в Житомире, но так и не явился туда.

В декабре 2023 года его поймали и вручили направление на повторную военно-врачебную комиссию. 16 февраля 2024 года он завершил медицинское освидетельствование в Житомире и был признан годным к военной службе.

Он заявил, что не соглашается с выводом врачей, поскольку "имел проблемы со спиной и сердцем". Несмотря на это, он не обращался в высшую комиссию или суд. В тот же день ему вручили "боевую повестку" и предупредили о возможном наказании за неявку.

В ТЦК нарушитель не явился, потому что "нечем было доехать". Он отметил, что у него есть ребенок и платит за него алименты, но он проживает отдельно — с бывшей женой. Украинец признался, что служить не хочет.

Работник военкомата заявил, что мужчина состоит на учете военнообязанных с 1996 года, и заключение военно-врачебной комиссии подтвердил отсутствие жалоб на здоровье. Военный также сообщил, что 20 февраля на мужчину был отправлен служебный автомобиль, однако из дома вышла "некая девушка", которая сообщила, что призывник "ушел утром в неизвестном направлении и его нет дома".

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

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