Суд установил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая, используя вымышленную схему закупки дронов для Вооруженных Сил Украины, обманом похитила миллионы гривен у граждан. У женщины явно ничего святого не осталось. Об этом сообщили в полиции Киева.

Следователи полиции Киева обнаружили, что директор благотворительного фонда присваивала средства, предназначенные для закупки оборудования на нужды украинской армии.

После получения пожертвований от благотворителей, она сначала частично приобрела и поставляла дроны в армию. Однако позже она прекратила общение с благотворителями и принялась присваивать полученные средства.

"Мы собрали необходимую доказательную базу и установили трех пострадавших, которые пострадали от действий 34-летней харьковчанки. В целом обманутые граждане перевели около 10,5 миллиона гривен на счет злоумышленницы", - рассказал следователь полиции столицы Никита Коршак.

Фигурантке было объявлено о подозрении в мошенничестве. Суд установил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен. Злоумышленнице грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, на Закарпатье пограничники раскрыли дело в отношении жителей Одесщины и Полтавщины, которые незаконно присваивали средства, предназначенные для лечения тяжелобольных детей. В телефоне одного из задержанных правоохранители обнаружили переписку, где он выражал надежду на победу россии в войне против Украины.

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