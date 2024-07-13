Капитан ГСЧС был обвинен в государственной измене, но на суде тот придумал, как попытаться выкрутиться.

В Днепропетровской области капитана ГСЧС приговорили к лишению свободы с конфискацией всего его имущества. Он был обвинен в государственной измене за сотрудничество с русскими оккупантами с первых дней войны.

Об этом говорится в приговоре Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

Работника ГСЧС обвинили в том, что он с начала войны и до апреля 2022 года сотрудничал с российской ФСБ, передавая через Viber данные о блокпостах на Днепропетровщине и секретных паролях. Он также предоставил оккупантам подробные инструкции о том, как вести себя на блокпостах и ​​какие слова употреблять.

Во время коммуникации он предупреждал, что несовпадение паролей может свидетельствовать о сливе информации, и силовики могут искать передавшего данные.

Мужчину обвинили в государственной измене по ч. 2 ст. 111 УК Украины. На суде бывший спасатель вину не признал и заявил, что дело против него сфальсифицировано, а работники СБУ использовали непозволительные методы следствия.

Однако суд, проанализировав материалы, признал мужчину виновным. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Кроме того, суд решил лишить мужчину специального звания – капитан службы гражданской защиты.

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