В "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии растет в результате жары. Это приводит к необходимости применения до четырех очередей отключений в определенные часы.

В эфире телеканала "Киев 24" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, когда украинцы ощутят облегчение.

На практике это означает, что в некоторых местах свет отсутствует в течение 14 часов в сутки. То есть аномальная жара, вызванная существенным дефицитом энергии в системе, который является результатом террористических нападений России на украинскую энергетику, привела к таким длительным отключениям.

Владимир Омельченко сообщил, что некоторое улучшение ситуации и меньшее количество отключений возможны ориентировочно через 10 дней.

"Дефицит электроэнергии, на мой взгляд, будет продолжаться еще где-то 10 дней, а затем будет уменьшаться. Будет спадать жара, планируется выведение из эксплуатации одного атомного энергоблока, возможно улучшится ситуация на ТЭЦ и ГЭС", — отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что количество отключений света уменьшится только при отсутствии новых масштабных атак на украинскую энергосистему.

Напомним, если не производить оплату за использованную электроэнергию, потребителя могут отключить от общей электрической сети. Однако это правило не применяется к определенным категориям граждан. Лица из уязвимых категорий обслуживаются без очереди и имеют приоритет в возобновлении поставок после отключений.

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