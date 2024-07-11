Об этом он рассказал в своем блоге.

«Польша фактически, я думаю, на пути к тому, чтобы похоронить любые решения о прикрытии авиационного пространства над Западом Украины. Польша идет по пути, что надо это все согласовывать с НАТО, а с НАТО они не согласуют это в обозримой перспективе», - констатирует Александр Мусиенко.

То есть, утверждает он, этот вопрос затянется, пока Украина не станет членом НАТО или просто отдельные государства не сделают этого, как раньше нам уже предоставили право бить западным оружием по территории Белгородской, Курской областей. Тогда же, напоминает эксперт, у нас не было согласия всех членов Альянса, но это было решение отдельных государств, которые готовы пойти дальше.

«Помните, был инцидент с ракетами, которые залетали на территорию Польши, а затем вылетали и летели, опять же, наносить удары по территории Украины. Тогда Польша обратилась официально в Брюссель, в НАТО, чтобы те дали фактически определенное объяснение, разъяснение, как Польша должна действовать в таких ситуациях, как она должна сбивать, чем, не будет ли это излишняя эскалация и тому подобное, много вот этих красных линий, которые там НАТО рисует», – напоминает Александр Мусиенко.

А дальше, констатирует он, никто не слышал ни о какой реакции НАТО, не видел никаких решений. И так же, утверждает эксперт, будет с этой идеей закрыть небо, хотя у Польши есть свое суверенное право это сделать, но почему-то она ходит на эти безрезультатные консультации.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что видео- и фотодоказательства целенаправленной атаки рф на «Охматдет» – это лишь первый этап.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал о новой тактике россиян на фронте.





