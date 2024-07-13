С целью возмещения ущерба прокурором был заявлен иск и наложен арест на имущество обвиняемого.

Предприниматель, завладевший бюджетными средствами, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры. Там уточнили, что мужчина осуществил схему наживы на ремонте дорог.

По данным следствия, предприниматель, имевший деловые контакты с одной из местных общин Прилукского района, в июне 2023 года, находясь в предварительных соглашениях, завысил стоимость ремонтных работ и злоупотребил денежными средствами, выделенными из местного бюджета на капитальный ремонт автомобильной дороги и ремонт придомовой территории.

Предприниматель, имевший предварительные контакты с одной из местных общин Прилукского района, в июне 2023 года, нарушив строительные нормы, выполнил ремонтные работы небрежно и неполно. Несмотря на это, он представил недостоверную информацию об объемах и стоимости этих работ в официальные документы, подтвердив их своей подписью. Это привело к незаконному перерасчету бюджетных средств на счета предпринимателя на сумму около 800 тысяч гривен.

С целью возмещения ущерба прокурором заявлен иск и наложен арест на имущество обвиняемого.

Прокурорами Прилукской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении местного предпринимателя по фактам завладения бюджетными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, совершенного в больших размерах, служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

За совершенное местному жителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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