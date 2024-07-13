В этот раз на своей странице в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом быстрого и вкусного завтрака или десерта, который он назвал Пан Пердю, или "забытый хлеб".

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Молоко – 100 г

Сахар – 25-30 г

Корица и цедра цитрусовых – по желанию

Растительное масло – для жарки

Мороженое или взбитые сливки – для подачи

Мед или сладкий сироп – для подачи

Измельченные поджаренные лесные орехи – для посыпки

Инструкция по приготовлению:

В миске взбейте венчиком яйца с молоком, сахаром и корицей (если используете). Добавьте цедру цитрусовых по желанию для аромата. Нарежьте хлеб на куски толщиной примерно два сантиметра, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на маленьком огне. Окунайте каждый кусок хлеба в яично-молочную смесь с обеих сторон, чтобы он хорошо пропитался.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, выложите пропитанные куски паски на разогретую сковороду и обжаривайте на маленьком огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые французские тосты выложите на тарелку. Для еще более вкусного результата сразу добавьте на тост шарик мороженого или большую ложку взбитых сливок.

Полейте тосты медом или любимым сладким сиропом. Посыпьте сверху измельченными поджаренными лесными орехами, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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