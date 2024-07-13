Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился семейным рецептом вареников на пару, которые готовила его бабушка. Тесто для этих вареников аналогично тесту для полтавских галушек.

Ингредиенты для теста:

Кефир жирный – 250 г

Яйцо – 0,5 шт. (для двойной порции используйте целое яйцо)

Соль – 2 щепотки

Мука – 350-370 г

Сода – 6 г

Начинка для вареников может быть любой: соленой или сладкой. Например, можно использовать творог, вишни, мясо или картофель, делится "Мастер Шеф" Ярославский. В миске смешайте вилкой кефир с половиной яйца и добавьте соль.

Постепенно добавляйте муку, смешанную с содой, и вымешивайте тесто. Тесто должно быть очень нежным, поэтому его не нужно долго вымешивать. "Мастер Шеф" Ярославский добавляет, далее накройте готовое тесто полотенцем и оставьте его отдыхать на 20-30 минут.

На припыленном мукой столе сформируйте из теста колбаску и нарежьте её на части. Раскатайте каждую часть в кружочек. Выложите начинку на кружочки и быстро слепите вареники, чтобы тесто не подсохло.

Готовьте вареники на пару на марле примерно 5-6 минут, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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