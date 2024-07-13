Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился семейным рецептом вареников на пару, которые готовила его бабушка. Тесто для этих вареников аналогично тесту для полтавских галушек.
Ингредиенты для теста:
- Кефир жирный – 250 г
- Яйцо – 0,5 шт. (для двойной порции используйте целое яйцо)
- Соль – 2 щепотки
- Мука – 350-370 г
- Сода – 6 г
Начинка для вареников может быть любой: соленой или сладкой. Например, можно использовать творог, вишни, мясо или картофель, делится "Мастер Шеф" Ярославский. В миске смешайте вилкой кефир с половиной яйца и добавьте соль.
Постепенно добавляйте муку, смешанную с содой, и вымешивайте тесто. Тесто должно быть очень нежным, поэтому его не нужно долго вымешивать. "Мастер Шеф" Ярославский добавляет, далее накройте готовое тесто полотенцем и оставьте его отдыхать на 20-30 минут.
На припыленном мукой столе сформируйте из теста колбаску и нарежьте её на части. Раскатайте каждую часть в кружочек. Выложите начинку на кружочки и быстро слепите вареники, чтобы тесто не подсохло.
Готовьте вареники на пару на марле примерно 5-6 минут, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.