Сделать этот десерт не сложно, но он понравится всей семьей и хватит на каждого даже за большим столом, считает авторка кулинарного блога.

Этот рецепт творожного пирога идеально подойдет для большой семьи, чтобы каждый мог насладиться вкусным и сытным десертом. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты для теста (противень 30x35 см):

6 больших яиц

180 г сахара

100 г мягкого сливочного масла комнатной температуры

380 г муки

7 г разрыхлителя

Половина пакетика ванилина

Ингредиенты для творожной начинки:

800 г кисломолочного сыра (у меня 9%, можно брать домашний)

350 г сметаны 20%

140 г жирных сливок 30-33%

200 г сахара

2 пакетика ванильного сахара

2 яйца

70 г манной крупы

Взбейте яйца до пышной светлой массы. Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте на низкой скорости миксера. В два приема добавьте просеянную муку, разрыхлитель и ванилин.

Вымешивайте тесто ложкой до однородности. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите его по всей поверхности.

Соедините все ингредиенты для начинки и взбейте их блендером до однородной массы. Выложите творожную массу поверх теста и равномерно распределите по форме. Сверху можете добавить любые ягоды по вкусу.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут - 1 часа. Пирог должен слегка зарумяниться сверху. Достаньте пирог из духовки и дайте ему полностью остыть перед подачей.

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