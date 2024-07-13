Этот рецепт творожного пирога идеально подойдет для большой семьи, чтобы каждый мог насладиться вкусным и сытным десертом. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты для теста (противень 30x35 см):
- 6 больших яиц
- 180 г сахара
- 100 г мягкого сливочного масла комнатной температуры
- 380 г муки
- 7 г разрыхлителя
- Половина пакетика ванилина
Ингредиенты для творожной начинки:
- 800 г кисломолочного сыра (у меня 9%, можно брать домашний)
- 350 г сметаны 20%
- 140 г жирных сливок 30-33%
- 200 г сахара
- 2 пакетика ванильного сахара
- 2 яйца
- 70 г манной крупы
Взбейте яйца до пышной светлой массы. Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте на низкой скорости миксера. В два приема добавьте просеянную муку, разрыхлитель и ванилин.
Вымешивайте тесто ложкой до однородности. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите его по всей поверхности.
Соедините все ингредиенты для начинки и взбейте их блендером до однородной массы. Выложите творожную массу поверх теста и равномерно распределите по форме. Сверху можете добавить любые ягоды по вкусу.
Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут - 1 часа. Пирог должен слегка зарумяниться сверху. Достаньте пирог из духовки и дайте ему полностью остыть перед подачей.
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