Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом сытного горохового супа.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного горохового супа с галушками. Этот рецепт рассчитан на большую кастрюлю объемом примерно 5 литров.

Ингредиенты для супа:

Колотый горох – 500 г

Морковь – 1 большая

Лук – 2 средние луковицы

Копченые ребра – 400-500 г (или один копченый куриный окорок)

Картофель – 3-4 шт.

Вода

Соль – по вкусу

Свежий укроп – по вкусу

Ингредиенты для галушек:

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 50 г

Мука – 60 г

Соль – по вкусу

Приготовление супа:

Горох замочите в холодной воде с вечера, чтобы он хорошо размягчился и разварился при готовке. Утром слейте воду, в которой замачивался горох. В большой кастрюле залейте горох свежей холодной водой, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте целую морковку и немного соли. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на малом огне, регулярно снимая пену. Добавьте в суп нарезанные ребрышки или нарезанный небольшими кусочками копченый окорок.

"Мастер Шеф" Глинская добавила, после также добавьте мелко нарезанный лук и варите в течение 30-40 минут. Очистите и нарежьте картофель небольшими кубиками. Добавьте его в суп и варите до готовности.

Отварную морковь достаньте из супа, натрите на мелкой терке и верните обратно в кастрюлю. В миске смешайте яйцо, сметану, муку и соль до однородной массы.

Маленькой ложкой постепенно добавляйте тесто в кипящий суп, чтобы формировались небольшие галушки. Варите их буквально 2-3 минуты, пока все галушки не всплывут на поверхность, делится "Мастер Шеф" Глинская.

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