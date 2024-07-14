Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного горохового супа с галушками. Этот рецепт рассчитан на большую кастрюлю объемом примерно 5 литров.
Ингредиенты для супа:
- Колотый горох – 500 г
- Морковь – 1 большая
- Лук – 2 средние луковицы
- Копченые ребра – 400-500 г (или один копченый куриный окорок)
- Картофель – 3-4 шт.
- Вода
- Соль – по вкусу
- Свежий укроп – по вкусу
Ингредиенты для галушек:
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 50 г
- Мука – 60 г
- Соль – по вкусу
Приготовление супа:
Горох замочите в холодной воде с вечера, чтобы он хорошо размягчился и разварился при готовке. Утром слейте воду, в которой замачивался горох. В большой кастрюле залейте горох свежей холодной водой, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте целую морковку и немного соли. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на малом огне, регулярно снимая пену. Добавьте в суп нарезанные ребрышки или нарезанный небольшими кусочками копченый окорок.
"Мастер Шеф" Глинская добавила, после также добавьте мелко нарезанный лук и варите в течение 30-40 минут. Очистите и нарежьте картофель небольшими кубиками. Добавьте его в суп и варите до готовности.
Отварную морковь достаньте из супа, натрите на мелкой терке и верните обратно в кастрюлю. В миске смешайте яйцо, сметану, муку и соль до однородной массы.
Маленькой ложкой постепенно добавляйте тесто в кипящий суп, чтобы формировались небольшие галушки. Варите их буквально 2-3 минуты, пока все галушки не всплывут на поверхность, делится "Мастер Шеф" Глинская.
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