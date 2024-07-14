Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусную закуску с капустой.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом закусочного пирога на основе капусты. Этот пирог вкусен как в горячем, так и в холодном виде и готовится очень легко.

Ингредиенты:

Капуста (белокочанная или пекинская) – 400 г

Йогурт белый или сметана (до 10% жирности) – 200 г

Яйца – 3 шт.

Разрыхлитель – 5 г

Мука – 120 г

Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

Соль – по вкусу

Сливочное масло для смазывания формы

Приготовление:

Нарежьте капусту тонкими полосками. Если используете белокочанную капусту, хорошо помните ее руками, чтобы она стала мягкой. Если используете пекинскую капусту, слегка помните ее несколько раз и посолите, советует "Мастер Шеф" Глинская.

В большой миске смешайте яйца, муку и разрыхлитель до однородной массы. Добавьте йогурт или сметану и снова перемешайте все до однородности. Добавьте подготовленную капусту и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, разъемную форму диаметром 22 см смажьте сливочным маслом. Немного присыпьте форму мукой.

Равномерно выложите тесто с капустой в подготовленную форму. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог в разогретой духовке примерно 35-40 минут, пока он не станет золотистым сверху, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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