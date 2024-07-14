Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом закусочного пирога на основе капусты. Этот пирог вкусен как в горячем, так и в холодном виде и готовится очень легко.
Ингредиенты:
- Капуста (белокочанная или пекинская) – 400 г
- Йогурт белый или сметана (до 10% жирности) – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Разрыхлитель – 5 г
- Мука – 120 г
- Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Сливочное масло для смазывания формы
Приготовление:
Нарежьте капусту тонкими полосками. Если используете белокочанную капусту, хорошо помните ее руками, чтобы она стала мягкой. Если используете пекинскую капусту, слегка помните ее несколько раз и посолите, советует "Мастер Шеф" Глинская.
В большой миске смешайте яйца, муку и разрыхлитель до однородной массы. Добавьте йогурт или сметану и снова перемешайте все до однородности. Добавьте подготовленную капусту и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, разъемную форму диаметром 22 см смажьте сливочным маслом. Немного присыпьте форму мукой.
Равномерно выложите тесто с капустой в подготовленную форму. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог в разогретой духовке примерно 35-40 минут, пока он не станет золотистым сверху, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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