Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась доступным рецептом домашних рыбных консервов, которые всегда выручат при отключении света.

Бывшая звезда шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить домашние рыбные консервы в томатном соусе, гораздо вкуснее и дешевле магазинных.

Такие консервы будут вкусными как холодные, так и разогретые, они полезные, богатые белком, нежирные, поэтому это идеальный вариант перекуса на случай отключений света.

Для приготовления домашней рыбной консервы в томатном соусе "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

минтай - 900 г

морковь – 250 г

лук – 400 г

перец сладкий – 500 г

томатная паста 25% - 70 г

растительное масло – 100-120 г

чеснок – 15 г

вода - 150 г

уксус 9% – 1 ст.л.

соль – 2,5 ч.л. (по вкусу)

сахар – 3 ч.л.

лавровый лист, перец горошком

Лук "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает мелким кубиком, морковь – полукольцами, перец – на кусочки. На разогретой сковороде с растительным маслом тушим овощи примерно 10 минут.

Далее добавляем к овощам выжатый чеснок, томатную пасту, воду, соль, сахар и все перемешиваем. После этого выключаем огонь, добавляем уксус и снова перемешиваем.

В чистые банки на дно "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает лавровый лист и перец горошком, а затем слоями тушеные овощи и сырую рыбу, нарезанную на большие кусочки (по 2 ст.л. овощей и несколько кусков рыбы – и так повторяем, не заполняя банки на 1 см до крышки). Плотно закрывает банки крышками.

В большую кастрюлю набираем воду так, чтобы она не доходила до крышек банок примерно на 3 см, на дно кладем тканевую салфетку, чтобы случайно не повредить стекло.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова стерилизует консервы на малом огне в течение 4-6 часов, а затем дает им остыть в той же горячей воде. Храним рыбные консервы в темном месте при комнатной температуре до восьми месяцев.

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