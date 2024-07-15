Бывшая звезда шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить домашние рыбные консервы в томатном соусе, гораздо вкуснее и дешевле магазинных.
Такие консервы будут вкусными как холодные, так и разогретые, они полезные, богатые белком, нежирные, поэтому это идеальный вариант перекуса на случай отключений света.
Для приготовления домашней рыбной консервы в томатном соусе "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- минтай - 900 г
- морковь – 250 г
- лук – 400 г
- перец сладкий – 500 г
- томатная паста 25% - 70 г
- растительное масло – 100-120 г
- чеснок – 15 г
- вода - 150 г
- уксус 9% – 1 ст.л.
- соль – 2,5 ч.л. (по вкусу)
- сахар – 3 ч.л.
- лавровый лист, перец горошком
Лук "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает мелким кубиком, морковь – полукольцами, перец – на кусочки. На разогретой сковороде с растительным маслом тушим овощи примерно 10 минут.
Далее добавляем к овощам выжатый чеснок, томатную пасту, воду, соль, сахар и все перемешиваем. После этого выключаем огонь, добавляем уксус и снова перемешиваем.
В чистые банки на дно "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает лавровый лист и перец горошком, а затем слоями тушеные овощи и сырую рыбу, нарезанную на большие кусочки (по 2 ст.л. овощей и несколько кусков рыбы – и так повторяем, не заполняя банки на 1 см до крышки). Плотно закрывает банки крышками.
В большую кастрюлю набираем воду так, чтобы она не доходила до крышек банок примерно на 3 см, на дно кладем тканевую салфетку, чтобы случайно не повредить стекло.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова стерилизует консервы на малом огне в течение 4-6 часов, а затем дает им остыть в той же горячей воде. Храним рыбные консервы в темном месте при комнатной температуре до восьми месяцев.
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