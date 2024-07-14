После российских атак энергосистема Украины получила значительные повреждения. Энергетики постоянно работают над восстановлением энергетических предприятий, проводя ремонтные работы для скорейшего восстановления системы.
Об этом сообщил в эфире телемарафона исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк.
Он сообщил, что в конце следующей недели количество отключений может снизиться. Это связано с завершением некоторых ремонтных работ.
"Я надеюсь, что улучшение мы ощутим уже в конце следующей недели. Ряд генерирующих мощностей должен выйти в это время из ремонта", - отметил Артем Мартынюк.
Мартынюк также отметил, что основным фактором, влияющим на энергосистему, является продолжение военных действий. Поэтому энергосистема Украины сильно ослаблена, особенно из-за недостатка объектов генерации.
"Если взять полностью маневровую генерацию, осталось только 2 атомных блока, которые сегодня нуждаются в перезагрузке топлива для прохождения осенне-зимнего сезона 2024 – 2025", – подчеркнул Мартынюк.
Напомним, что в "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии растет в результате жары. Это приводит к необходимости применения до четырех очередей отключений в определенные часы.
Последние новости в Украине:
Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.
Как сообщала Politeka, что ждет должников за коммунальные услуги.
Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.