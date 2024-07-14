Исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" заявил, что ситуация со светом улучшится.

После российских атак энергосистема Украины получила значительные повреждения. Энергетики постоянно работают над восстановлением энергетических предприятий, проводя ремонтные работы для скорейшего восстановления системы.

Об этом сообщил в эфире телемарафона исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк.

Он сообщил, что в конце следующей недели количество отключений может снизиться. Это связано с завершением некоторых ремонтных работ.

"Я надеюсь, что улучшение мы ощутим уже в конце следующей недели. Ряд генерирующих мощностей должен выйти в это время из ремонта", - отметил Артем Мартынюк.

Мартынюк также отметил, что основным фактором, влияющим на энергосистему, является продолжение военных действий. Поэтому энергосистема Украины сильно ослаблена, особенно из-за недостатка объектов генерации.

"Если взять полностью маневровую генерацию, осталось только 2 атомных блока, которые сегодня нуждаются в перезагрузке топлива для прохождения осенне-зимнего сезона 2024 – 2025", – подчеркнул Мартынюк.

Напомним, что в "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии растет в результате жары. Это приводит к необходимости применения до четырех очередей отключений в определенные часы.

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