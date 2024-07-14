Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении директора Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость». В пресс-службе Киевской областной прокуратуры сообщили детали дела.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2020 по 2021 годы директор музея «Киевская крепость» заключал договоры с частной подрядной компанией по выполнению реставрационных работ на памятнике архитектуры национального значения – «Реставрация Башни № 4 Киевской крепости».

Одной из частей реставрации была замена кровельного материала на указанной башне на сумму 1,4 миллиона гривен.

После того, как исследование выявило, что обвиняемая использовала свое служебное положение для перечисления завышенной суммы средств местного бюджета в пользу подрядной организации, дело было передано в суд по существу.

Экспертные выводы, проведенные в ходе следствия, подтвердили, что стоимость кровельного материала была завышена почти вдвое, почти до 900 тысяч гривен.

Уголовное производство в отношении директора подрядной организации (ч. 5 ст. 191 УК Украины) завершено, осуществляется ознакомление стороной защиты с материалами уголовного производства.

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