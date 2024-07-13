В Запорожье разыскивают водителя, который оставил военнослужащего ВСУ умирать на обочине.

В Запорожской области сбежавший с места происшествия водитель сбил военнослужащего, который остался умирать на обочине дороги. Сейчас местные правоохранители активно разыскивают виновника этой аварии.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области в Facebook .

По информации правоохранителей, в 21:35 12 июля на улице Богдана Хмельницкого в поселке Камышеваха Запорожской области водитель автомобиля "Toyota Hilux" сбил военнослужащего, который шел по обочине дороги в направлении движения автотранспорта. После наезда неизвестный водитель покинул место происшествия и оставил военного без помощи, не вызвав врачей скорой.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранительные органы осуществляют поиски виновника ДТП.

"Полицейские прилагают все усилия для розыска автомобиля, который имеет характерные механические повреждения, в частности, отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало", — говорится в сообщении.

Напомним также о другом ДТП с участием военного. 41-летний водитель Renault Scenic, не учитывая дорожную обстановку во время обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Megane, которым руководил 24-летний житель. От удара Renault Megane перевернулся на бок и ударил двигавшийся в попутном направлении BMW.



В результате ДТП погибла 31-летняя пассажирка Renault Scenic. Оказалось, что женщина была военной.

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