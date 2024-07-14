В Днепре сетью ширится скандальное видео, на котором мужчина в штатском напал на военнослужащего.

В Днепре неизвестный мужчина напал на военнослужащего и произнес пророссийские лозунги, после чего защитник оттолкнул нападающего от себя, и тот быстро скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили местные паблики и опубликовали видео нападения. В пресс-службе полиции города прокомментировали эту ситуацию.

В Днепре на улице Владимира Антоновича неизвестный мужчина напал на находившегося в автомобиле военнослужащего.

Зафиксированное автомобильной камерой видео показывает, как мужчина подошел к автозащитнику и восклицал: "Что ты, зелененький? Слава россии. Что ты, за Украину?".

После этого несколько раз он ударил военного, но тот оттолкнул скрывшегося с места происшествия нападающего. Правоохранительные органы разыскивают мужчину.

В пресс-службе полиции Днепра сообщили СМИ, что письменных заявлений о происшествии в милицию не поступало. Однако для проверки информации полицейские зафиксировали факт и устанавливают обстоятельства.

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Источник: Суспільне.

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