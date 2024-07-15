Усебя в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как самостоятельно приготовить печенье Савоярди, которое является основой для Тирамису.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский пояснил, что Савоярди – это бисквитные палочки, которые также подойдут для приготовления шарлотки, трайфлов, других десертов и тортов.

Для приготовления печенья Савоярди судья "Мастер Шеф" Ярославский берет большие куриные яйца и осторожно разделяет их на белки и желтки. Нам понадобится:

яичные желтки – 50 г (4 шт.)

сахар – 25 г

яичный белок – 110 г

щепотка соли

капля лимонного сока

сахарная пудра – 80 г

мука – 85 г

крахмал – 10 г

сахарная пудра (для посыпки) – 15 г

Желтки с сахаром на большой скорости взбиваем до стабильной пены примерно 4-5 минут, затем накрываем пленкой.

Белки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала сбивает с щепоткой соли и каплей лимонного сока на средних оборотах до воздушной пены. Далее в три-четыре приема вводим сахарную пудру и взбиваем белки, чтобы получилась плотная пена.

Взбитые желтки в три приема добавляем к белкам и осторожно перемешиваем. Муку смешиваем с крахмалом, просеиваем эту смесь в яичную массу и аккуратно перемешиваем в тесто до однородности.

Готовое воздушное тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перекладывает в кондитерский мешок с круглой насадкой 7-8 мм.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываем "палочки" из теста, посыпаем их сахарной пудрой, даем отдохнуть 5 минут и выпекаем при 180 градусах примерно 10-12 минут до румяности. Готовое печенье сразу достаем из духовки и оставляем остывать.

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