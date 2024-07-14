Ленинский районный суд Запорожья заочно признал виновным бывшего правоохранителя из временно захваченной Акимовки Запорожской области. По материалам дела он добровольно возглавил местный так называемый правоохранительный орган оккупационной власти. Об этом сообщили в Теруправлении Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.

В апреле 2022 года осужденный перешел на сторону Российской Федерации и добровольно начал сотрудничать с оккупационной администрацией. За это он был назначен на должность начальника в так называемый правоохранительный орган в Акимовке, Запорожской области.

"Чтобы выслужиться перед оккупантами, мужчина организовывал, контролировал и лично выполнял задачи незаконной власти по демонтажу и уничтожению государственных символов Украины и установлению на их место символики РФ. Участвовал в незаконном изъятии табельного оружия у своих бывших коллег", — говорится в сообщении.

Также правоохранители установили, что мужчина организовал патрулирование территории поселка, отвечал за розыск и доставку местных жителей в так называемую "полицию".

Согласно материалам Государственного бюро расследований (ГБР), Ленинский районный суд города Запорожья признал бывшего правоохранителя виновным в государственной измене (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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