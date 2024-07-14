Клиент ПриватБанка пожаловался, что после пополнения своего счета у него вдруг заблокировали все счета.

Клиент ПриватБанка подал жалобу на то, что после пополнения счета на Binance все его счета были заблокированы. Он осуществил три перевода с карты на карту (peer-to-peer), после чего банк решил прекратить с ним сотрудничество. Об этом клиент банка написал на профильном форуме "Минфин".

"Причина, по моему мнению, блокировка произошла два дня назад, когда я впервые в жизни решил сделать депозит на криптобаланс и сделал пополнение счета на Binance. Почему я пишу "по моему мнению", потому что реальной причины до сих пор, более 24 часов после блокировки , я не знаю. Состоялось три p2p перевода с моей карты (не пенсионной) на сумму абсолютно и полностью в пределах моего дохода", – написал клиент ПриватБанка.

Через два дня после пополнения счета клиенту пришло уведомление в приложении, что было принято решение расторгнуть договор и закрыть его счет.

В ответ ПриватБанк объяснил, что банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В результате обслуживание клиента ограничено, но предоставляется возможность перевести остаток средств в другой банк при расторжении деловых отношений.

Банк может заблокировать перевод в случае, если сочтет операцию нетипичной, например, из-за значительной суммы. Все платежи и переводы проверяются с помощью рискоориентированного подхода. Например, если автоматическая система определяет операцию как рискованную (например, это большая сумма для клиента), перевод может быть заблокирован. В таком случае клиента могут запросить пройти верификацию через "Дія".

Еще одна причина блокировки счета после покупки криптовалюты может быть связана с тем, что клиент мог продать биткоин мошенникам. Существует много способов, как мошенники могут завладеть чужим счетом или заставить жертву перевести свои средства. Мошенники часто используют счета "ил" - это лица, которые покупают украинские банковские карты с доступом к приложению, чтобы получить средства от жертвы и быстро их вывести.

Если вы решили продать свой биткоин без участия биржи, а непосредственно продавцу, вы легко можете наткнуться на мошенника и после такой продажи биткоина ваш счет непременно заблокируют.

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