Быстрый подход к приготовлению риса позволяет достичь идеального баланса, рис будет разваренным и при этом не липким.

Этот рецепт сверхбыстрого рассыпчатого плова идеально подходит для тех, кто хочет насладиться вкусным и ароматным блюдом без долгих приготовлений. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

400 г мяса (свинина или баранина)

3 зубчика чеснока

1 небольшая морковь

1 средняя луковица

Специи для плова

150 мл воды

400 г промытого риса

470 мл воды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Измельчите чеснок. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Мелко нарежьте лук. Натрите морковь на крупной терке.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте кусочки мяса и обжаривайте их несколько минут до румяной корочки.

Добавьте мелко нарезанный лук и натертую морковь. Обжаривайте овощи вместе с мясом до тех пор, пока лук не станет золотистого цвета. Добавьте специи для плова и соль по вкусу. Влейте 150 мл воды и тушите мясо на среднем огне до полного испарения воды.

Промойте рис и поместите его в кастрюлю. Добавьте 470 мл воды. Доведите воду до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь до минимума. Закройте крышку кастрюли, заделав отверстие тестом, чтобы пар не выходил.

Готовьте рис на пару, иногда добавляя немного воды (примерно каждые 5 минут по несколько ложек), пока рис не станет рассыпчатым. Процесс приготовления риса займет 20-30 минут.

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