Ореховый кекс с ароматом кофе – идеальное угощение для любителей сладостей и кофейных нот. Этот простой и вкусный рецепт сделает ваш день особенным. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 4 средние яйца
- 260 г сахарной пудры
- 60 мл растительного масла
- 220 мл заварного кофе хорошего качества
- 2 ч.л разрыхлителя (10 г)
- 360 г муки
- 100 г мелко измельченных грецких орехов (можно заменить фундуком)
Приготовление:
Взбейте мягкое сливочное масло комнатной температуры в течение трех минут.Добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать еще пять минут. Влейте растительное масло и хорошо перемешайте.
Поочередно добавляйте яйца, тщательно перемешивая каждое с масляной основой. В отдельной миске перемешайте просеянную муку, разрыхлитель и измельченные орехи венчиком. Заранее заварите кофе и дайте ему остыть до комнатной температуры.
Добавляйте в основу теста сухие ингредиенты и кофе поочередно в несколько приемов, чередуя между собой. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте кекс при температуре 180 градусов в течение 50-55 минут. Готовность проверяйте шпажкой.
Дайте кексу остыть 15 минут в форме, затем выньте и оставьте на решетке до полного охлаждения.Сверху посыпьте сахарной пудрой.
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