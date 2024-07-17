Приготовление этого десерта требует минимальных усилий, но результат превзойдет все ожидания, делится автор кулинарного блога.

Ореховый кекс с ароматом кофе – идеальное угощение для любителей сладостей и кофейных нот. Этот простой и вкусный рецепт сделает ваш день особенным. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

4 средние яйца

260 г сахарной пудры

60 мл растительного масла

220 мл заварного кофе хорошего качества

2 ч.л разрыхлителя (10 г)

360 г муки

100 г мелко измельченных грецких орехов (можно заменить фундуком)

Приготовление:

Взбейте мягкое сливочное масло комнатной температуры в течение трех минут.Добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать еще пять минут. Влейте растительное масло и хорошо перемешайте.

Поочередно добавляйте яйца, тщательно перемешивая каждое с масляной основой. В отдельной миске перемешайте просеянную муку, разрыхлитель и измельченные орехи венчиком. Заранее заварите кофе и дайте ему остыть до комнатной температуры.

Добавляйте в основу теста сухие ингредиенты и кофе поочередно в несколько приемов, чередуя между собой. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте кекс при температуре 180 градусов в течение 50-55 минут. Готовность проверяйте шпажкой.

Дайте кексу остыть 15 минут в форме, затем выньте и оставьте на решетке до полного охлаждения.Сверху посыпьте сахарной пудрой.

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