Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заметила, технология приготовления этого пирога весьма нестандартная и не похожа на шарлотку.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом необычного яблочного пирога без классического теста.

Для приготовления нужны следующие ингредиенты:

Мука - 150 г

Манная крупа - 150 г

Сахар - 150 г

Разрыхлитель - 8 г

Соль - 1/3 ч.л.

Корица или ваниль - 1 ч.л.

Яблоки - 10 шт. средних (примерно 1,5 кг)

Сливочное масло - 100 г

Коричневый тростниковый сахар (или любой другой) - 50 г для посыпки

Сахарная пудра - 20 г

Приготовление:

В большой миске смешайте муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель, соль и корицу или ваниль. Очистите яблоки и натрите их на крупной терке. Глинская отмечает, что потемнение яблок не должно вас беспокоить, так как в духовке они станут коричнево-золотистыми.

Застелите дно разъемной формы пергаментной бумагой. Начните собирать пирог, чередуя слои сухих ингредиентов и тертых яблок. Слои должны быть как можно тоньше, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Натерите холодное сливочное масло сверху пирога и посыпьте его коричневым сахаром. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45 минут.

Дайте готовому пирогу остыть в течение часа. Затем выньте его из формы и посыпьте сахарной пудрой, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

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