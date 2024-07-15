Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом необычного яблочного пирога без классического теста.
Для приготовления нужны следующие ингредиенты:
- Мука - 150 г
- Манная крупа - 150 г
- Сахар - 150 г
- Разрыхлитель - 8 г
- Соль - 1/3 ч.л.
- Корица или ваниль - 1 ч.л.
- Яблоки - 10 шт. средних (примерно 1,5 кг)
- Сливочное масло - 100 г
- Коричневый тростниковый сахар (или любой другой) - 50 г для посыпки
- Сахарная пудра - 20 г
Приготовление:
В большой миске смешайте муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель, соль и корицу или ваниль. Очистите яблоки и натрите их на крупной терке. Глинская отмечает, что потемнение яблок не должно вас беспокоить, так как в духовке они станут коричнево-золотистыми.
Застелите дно разъемной формы пергаментной бумагой. Начните собирать пирог, чередуя слои сухих ингредиентов и тертых яблок. Слои должны быть как можно тоньше, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Натерите холодное сливочное масло сверху пирога и посыпьте его коричневым сахаром. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45 минут.
Дайте готовому пирогу остыть в течение часа. Затем выньте его из формы и посыпьте сахарной пудрой, добавила "Мастер Шеф" Глинская.
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