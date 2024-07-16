Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом классического жульена с курицей и грибами.
Ингредиенты:
Для жульена:
- Куриное бедро - 3-4 шт.
- Шампиньоны - 400 г
- Лук - 1 шт.
- Соль и перец - по вкусу
- Твердый сыр - 100 г
- Растительное масло - для жарки
Для соуса Бешамель:
- Сливочное масло - 15 г
- Мука - 15 г
- Сливки жирностью 10-20% (холодные) - 250 мл
- Соль и мускатный орех - по вкусу
Приготовление:
Нарежьте куриные бедра небольшими кусочками. Шампиньоны нарежьте также небольшими кусочками. Лук мелко нарежьте кубиками, делится "Мастер Шеф" Глинская. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте лук до прозрачности, затем добавьте грибы. Жарьте до испарения лишней влаги.
Добавьте куриные кусочки к луку и грибам, посолите и поперчите по вкусу. Жарьте еще 5 минут до готовности курицы.
В небольшом сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Прогревайте смесь в течение 1 минуты, затем влейте треть холодных сливок и перемешайте. Постепенно добавьте оставшиеся сливки, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Доведите соус до кипения, держите на плите еще 30-40 секунд после закипания, затем снимите с огня. Добавьте мускатный орех и соль по вкусу. Смешайте приготовленный соус Бешамель с курицей и грибами.
Выложите смесь в формочки для жульена. Посыпьте тертым твердым сыром сверху. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке до образования золотистой корочки, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.
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