Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, этот жульен готовится с использованием сочного куриного мяса и ароматных шампиньонов с соусом.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом классического жульена с курицей и грибами.

Ингредиенты:

Для жульена:

Куриное бедро - 3-4 шт.

Шампиньоны - 400 г

Лук - 1 шт.

Соль и перец - по вкусу

Твердый сыр - 100 г

Растительное масло - для жарки

Для соуса Бешамель:

Сливочное масло - 15 г

Мука - 15 г

Сливки жирностью 10-20% (холодные) - 250 мл

Соль и мускатный орех - по вкусу

Приготовление:

Нарежьте куриные бедра небольшими кусочками. Шампиньоны нарежьте также небольшими кусочками. Лук мелко нарежьте кубиками, делится "Мастер Шеф" Глинская. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте лук до прозрачности, затем добавьте грибы. Жарьте до испарения лишней влаги.

Добавьте куриные кусочки к луку и грибам, посолите и поперчите по вкусу. Жарьте еще 5 минут до готовности курицы.

В небольшом сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Прогревайте смесь в течение 1 минуты, затем влейте треть холодных сливок и перемешайте. Постепенно добавьте оставшиеся сливки, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Доведите соус до кипения, держите на плите еще 30-40 секунд после закипания, затем снимите с огня. Добавьте мускатный орех и соль по вкусу. Смешайте приготовленный соус Бешамель с курицей и грибами.

Выложите смесь в формочки для жульена. Посыпьте тертым твердым сыром сверху. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке до образования золотистой корочки, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

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