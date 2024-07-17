Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простыми секретами, благодаря которым оладьи из цукини или кабачка получаются не только вкусными, но и красивыми.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский подчеркнул, что его главный секрет в приготовлении оладий – побольше зелени, и использовать можно какую угодно любимую.⠀
Для приготовления оладий из цукини нам понадобится:
- 220 г цукини или кабачка
- 25 г листьев шпината (или другой зелени)
- 10 г петрушки или другой зелени
- лук (можно брать белый, репчатый, шалот или белую часть зеленого) – 25 г
- яйцо – 1 шт. (большое)
- мука – 40 г
- соль – 4 г
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что пшеничную муку по желанию можно заменить овсяной, но ее нужно брать не 40 г, а 80, и готовому тесту надо дать постоять 20-30 минут, чтобы мука набухла.
Цукини "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает на произвольные куски и вместе с луком и зеленью измельчает в блендере. Важно: не перебивать овощи в однородную кашу, а просто на мелкие кусочки.
Добавляем яйцо, муку, соль и перемешиваем. Жарим оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне, выкладывая тесто ложкой тоненьким слоем, до румяности с обеих сторон. Оладьи получаются очень нежными, поэтому переворачиваем осторожно.
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