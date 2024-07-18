Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать курицу, чтобы благодаря правильному маринаду, набору специй и глазури курица приобрела аппетитную золотистую корочку.
Ингредиенты для маринада:
- Вода – 4 чашки
- Соевый соус – ⅓ чашки
- Соль – 6 ч.л.
- Сахар – 3 ч.л.
- Анис – 2 звездочки
- Гвоздика – 3 звездочки
- Лавровый лист – 3 шт.
- Секретный ингредиент – спрайт или ананасовый сок – 1 чашка
Ингредиенты для натирания курицы:
- Растительное масло – ¼ чашки
- Паприка – 0.5 ч.л.
- Сухой чеснок – 0.5 ч.л.
- Сухой лук – 0.5 ч.л.
- Смесь специй – 0.5 ч.л.
Ингредиенты для глазури:
- Мед – 2 ч.л. (можно заменить на 2 ч.л. коричневого сахара)
- Соевый соус – 1 ч.л.
- Смесь специй – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
В миске смешайте воду, соевый соус, соль, сахар, анис, гвоздику, лавровый лист и секретный ингредиент – спрайт или ананасовый сок, заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Погрузите курицу в маринад и оставьте на 2-3 часа.
После маринования просушите тушку курицы бумажными полотенцами. Натрите курицу растительным маслом, смешанным с паприкой, сухим чесноком, сухим луком и любимой смесью специй.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, переложите курицу в рукав для запекания, закройте его и отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 50 минут.
В миске смешайте мед, соевый соус и смесь специй. По окончании времени запекания разрежьте рукав сверху, щедро смажьте курицу глазурью. Увеличьте температуру духовки до 220 градусов и запекайте еще 10 минут, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.
Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.
Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.