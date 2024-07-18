Звезда шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как по-особому замариновать курицу.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать курицу, чтобы благодаря правильному маринаду, набору специй и глазури курица приобрела аппетитную золотистую корочку.

Ингредиенты для маринада:

Вода – 4 чашки

Соевый соус – ⅓ чашки

Соль – 6 ч.л.

Сахар – 3 ч.л.

Анис – 2 звездочки

Гвоздика – 3 звездочки

Лавровый лист – 3 шт.

Секретный ингредиент – спрайт или ананасовый сок – 1 чашка

Ингредиенты для натирания курицы:

Растительное масло – ¼ чашки

Паприка – 0.5 ч.л.

Сухой чеснок – 0.5 ч.л.

Сухой лук – 0.5 ч.л.

Смесь специй – 0.5 ч.л.

Ингредиенты для глазури:

Мед – 2 ч.л. (можно заменить на 2 ч.л. коричневого сахара)

Соевый соус – 1 ч.л.

Смесь специй – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

В миске смешайте воду, соевый соус, соль, сахар, анис, гвоздику, лавровый лист и секретный ингредиент – спрайт или ананасовый сок, заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Погрузите курицу в маринад и оставьте на 2-3 часа.

После маринования просушите тушку курицы бумажными полотенцами. Натрите курицу растительным маслом, смешанным с паприкой, сухим чесноком, сухим луком и любимой смесью специй.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, переложите курицу в рукав для запекания, закройте его и отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 50 минут.

В миске смешайте мед, соевый соус и смесь специй. По окончании времени запекания разрежьте рукав сверху, щедро смажьте курицу глазурью. Увеличьте температуру духовки до 220 градусов и запекайте еще 10 минут, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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