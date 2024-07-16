Такой рецепт позволит быстро и просто готовить универсальную заправку к любому салату, причем больше майонез покупать не придется.

Этот рецепт позволит вам приготовить вкусный и натуральный майонез, а также соус тартар, который отлично дополнит множество блюд. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Для майонеза:

1 яйцо

180 мл растительного масла без запаха

1 ст.л. лимонного сока

1 ст.л. горчицы

Соль и перец по вкусу

Для соуса тартар:

40 г маринованных огурцов

30 г оливок

Укроп

Приготовление:

В емкость добавьте яйцо, растительное масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец.

Опустите погружной блендер в емкость так, чтобы яйцо оказалось под лезвием. Начните взбивать на полной мощности, не поднимая блендер.

Как только масса начнет густеть снизу, постепенно поднимайте блендер, чтобы аккуратно ввести все масло. Продолжайте взбивать около 30-40 секунд, пока майонез не станет густым и однородным.

Если вы хотите сделать тартар, к готовому майонезу добавьте мелко нарезанные маринованные огурцы, оливки и укроп. Взбейте блендером несколько секунд, чтобы все ингредиенты измельчились и смешались с уже готовым майонез.

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