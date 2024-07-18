Воздушное и мягкое тесто отлично будет сочетаться с начинкой, напоминающей жульен, подмечает автор украинского кулинарного блога.

Этот рецепт пирога с курицей, грибами и сыром станет отличным дополнением к вашему столу, поэтому воспользуйтесь советами для того, чтобы получить идеальный перекус. Детальнее о приготовлении вкусного блюда рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

130 г сливочного масла

1 яйцо (категория С1)

1/3 ч.л. соли

2 ст.л. ледяной воды

Для начинки:

5 яиц

250 мл жирных сливок (от 30%)

Укроп, петрушка

Соль, перец, паприка по вкусу

300 г копченой куриной грудки (можно заменить на отварную или запеченную)

250 г шампиньонов

150 г твердого сыра

Приготовление:

В муку добавьте кусочки холодного масла и соль. Перемешайте с помощью блендера до состояния мелкой крошки (или натрите масло на терке и перетрите с мукой руками). К полученной крошке добавьте яйцо и ледяную воду. Замесите тесто, оно должно быть мягким и эластичным.

Раскатайте тесто в пласт толщиной около 0.4 см. Выложите тесто в форму, руками сформируйте основание, излишки теста по бокам обрежьте ножом. Поставьте основу в холодильник на 20 минут.

После охлаждения накалывайте тесто вилкой, выложите сверху пергамент и насыпьте любую крупу (рис, гречку) для утяжеления. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Нарежьте грибы на небольшие кусочки и обжарьте на минимальном количестве подсолнечного масла до готовности. Нарежьте куриную грудку на кусочки.

В сливки добавьте яйца и тщательно перемешайте. Добавьте мелко нарезанную зелень, соль, перец и паприку. На запеченное основание выложите грибы и курицу, посыпьте натертым сыром и залейте сливочно-яичной смесью. Выпекайте при 180 градусах 45-50 минут.

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