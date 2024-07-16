Из-за морозов многоквартирные дома могут столкнуться с рядом проблем, на которые могут повлиять также обстрелы со стороны рф.

Местные жители украинских городов сталкиваются с предвидениями сложного зимнего периода, поскольку из-за низких температур могут возникнуть проблемы с водоснабжением и отоплением в многоквартирных домах.

Об этом в деталях рассказал руководитель союза потребителей коммунуслуг Олег Попенко во время эфира "Киев24".

"Дай бог, чтобы погодные условия в Украине были этой зимой такие же, как и в прошлом, когда у нас всего две недели было, и то с перерывом, 7-10 градусов мороза. Но если мы с вами посмотрим на эту ситуацию по-другому Как это было 8-10 лет назад, когда температура держалась -10 градусов в течение двух-трех недель подряд, то выживание в многоквартирном доме будет под большим вопросом», — пояснил украинцам Олег Попенко.

Эксперт отметил, что при длительных морозах с температурой вокруг -10 градусов в течение нескольких недель проживание в многоквартирных домах может стать чрезвычайно тяжелым. Это может привести к тому, что в течение определенного времени жилые комплексы будут оставаться без водоснабжения и отопления.

Ранее энергетики сообщали, что во время зимы 2025 может возникнуть значительное отключение электроснабжения для украинцев. Однако сложность этой ситуации будет зависеть от ряда факторов, среди которых ключевым является возможность продолжения массовых обстрелов россией украинской энергетической инфраструктуры.

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