Военный ВСУ уточнил, что увидел разницу между гражданской и военной жизнью после больницы, где ему пришлось проходить реабилитацию.

Быт на фронте и гражданская жизнь в Украине — это как два совершенно разных мира. Это действительно большое отличие, особенно это чувствуется, когда ты возвращаешься назад.

Военный ВСУ Игорь Олейник объяснил, что гражданская и военная жизнь — это два разных мира.

Он уточнил, что увидел разницу между гражданской и военной жизнью после больницы, где ему пришлось проходить реабилитацию.

"Очень чувствуется. Потому что это абсолютно два разных мира. Собственно говоря, почему инструкторы в реабилитационных центрах говорят, что вам нужно забыть свою прошлую жизнь. Потому что это другой мир, типа все, до свидания, его не будет. Съездить в родных или с кем-то прогуляться из своих друзей из гражданской жизни — это будет для вас наибольшее удовольствие после того, как вы поймете реалии военной жизни. Это просто небо и земля, и это очень чувствуется, когда возвращаешься. – говорит военный.

Также он сказал, что переговоры с россией – это страшный сон. Враг получит возможность тянуть время. По его мнению, за счет договоренностей война в Украине скоро не закончится.

"Если Россия разрушится изнутри и распадется, тогда есть шанс очень хороший на победу. Это сто процентов. Но это очень маленькие шансы. Там нет большинства в руководстве, которое против вторжения. А если кто-то один появится, его быстро зажмут. Нет оппозиции к власти, которая там есть. Там надо, чтобы все сломалось сразу.

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.