У украинцев спросили, стыдно ли сейчас, во время войны, быть уклоняющимся от мобилизации.

Тема переговоров о мире, перемирии или замораживании войны вернулась в информационное пространство после атаки РФ по клинике «Охматдет». Опрос Центра Разумкова, проведенный с 20 по 28 июня 2024 года, показал настроения и мнения украинцев относительно переговоров с РФ. Кроме того, они высказались об уклоняющихся.

Так, 49% жителей центральной Украины спокойно воспримут информацию о начале официальных переговоров с россией. Самый низкий показатель среди готовых к ним на западе — 35%. Лишь 33% жителей схода готовы к ним. 34% против переговоров. При этом 32% жителей еще не определились.

Показательная цифра на юге Украины. Там 60% жителей убеждены, что время для переговоров пришло. Это почти на 16% больше среднего показателя по Украине.

Также у украинцев спросили, стыдно ли сейчас, во время войны, быть уклоняющимся от мобилизации? Согласно результатам опроса, 46% украинцев считают, что незачем стесняться, если кто-то уклоняется от военной службы. Только 29% респондентов имеют противоположное мнение, а еще 25% не уверены в своих взглядах.

Исследование показало, что среди пожилых людей (60+ лет) 37% считают, что уклонение от военной службы оскорбительно во время войны. У младшей группы опрошенных (18-29 лет) этот вопрос менее актуален: 50% молодых людей не считают, что уклонением нужно стыдиться. Вероятно, такие взгляды отражаются и среди родителей (50-59 лет), среди которых 52% могут понимать личный выбор уклоняющих людей.

Исследование охватило мнение 2027 респондентов от 18 лет, с теоретической погрешностью выборки не более 2,3%.

Источник: ZN.UA

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